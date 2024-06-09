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В Україні в понеділок будуть вимикати світло: "Укренерго" назвало час і причину

Фото: в понеділок будуть застосовані графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 10 червня, в Україні знову будуть введені графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00", - повідомили в компанії.

Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу - зростання споживання на початку робочого тижня.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", - додали в компанії.

Графіки відключення світла в Україні

Нагадаємо, що останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела тривала затримка західної допомоги, зокрема від США, а також активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, що цього тижня Кабінет міністрів України дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення сввітла навіть для критичної інфраструктури.

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Відключеня світлаЕнергетики