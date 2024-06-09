В Україні в понеділок будуть вимикати світло: "Укренерго" назвало час і причину

Завтра, 10 червня, в Україні знову будуть введені графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00", - повідомили в компанії.
Укренерго пояснило, що причина відключень цього разу - зростання споживання на початку робочого тижня.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", - додали в компанії.
Нагадаємо, що останні місяці українці знову повернулись до графіків відключення світла. До цього призвела тривала затримка західної допомоги, зокрема від США, а також активізація російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні.
Нагадаємо, що цього тижня Кабінет міністрів України дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.
Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко днями також закликав українців не включати кондиціонери, адже є загроза відключення сввітла навіть для критичної інфраструктури.
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