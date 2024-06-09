В Украине в понедельник будут выключать свет: "Укрэнерго" назвало время и причину

"Завтра, 10 июня, по всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16.00 до 22.00", - сообщили в компании.

Укрэнерго объяснило, что причина отключений на этот раз – рост потребления в начале рабочей недели.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", - добавили в компании.