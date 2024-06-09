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В Украине в понедельник будут выключать свет: "Укрэнерго" назвало время и причину

Фото: в понедельник будут применены графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 10 июня, в Украине снова будут введены графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 10 июня, по всей территории Украины облэнерго будут применять графики отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16.00 до 22.00", - сообщили в компании.

Укрэнерго объяснило, что причина отключений на этот раз – рост потребления в начале рабочей недели.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", - добавили в компании.

Графики отключения света в Украине

Напомним, что последние месяцы украинцы снова вернулись к графикам отключения света. К этому привела длительная задержка западной помощи, в том числе США, а также активизация российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

Напомним, что на этой неделе Кабинет министров Украины дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. Согласно поручению министерства, центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров.

В то же время гендиректор YASNO Сергей Коваленко на днях также призвал украинцев не включать кондиционеры, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.

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Отключения светаЭнергетики