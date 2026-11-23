Компанія Ukrspecsystems представила новий баражуючий боєприпас Black Betty з Х-подібним крилом, створений для щоденних бойових завдань. Це спрощена та доступніша версія мідстрайка RAM-2X, яку вже застосовують на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NAUDI .

Black Betty є спрощеною та доступнішою версією високоточного мідстрайка RAM-2X, який компанія представила у вересні. Її розробили у відповідь на запит військових щодо доступнішого ударного засобу. Він має зберігати точність, технологічність і ефективність старшої моделі, але бути економічно доцільним для ширшого спектра бойових завдань.

В Ukrspecsystems пояснюють, що RAM-2X розробляли передусім для ураження високовартісних і складних цілей: систем протиповітряної оборони, радарів, пунктів управління та штабної техніки. Водночас на фронті регулярно потрібні засоби ураження для інших цілей, де використання дорогих систем не завжди виправдане.

Black Betty отримала ключові технологічні рішення RAM-2X:

систему донаведення за допомогою штучного інтелекту;

оптико-електронний комплекс із денною і тепловізійною камерами;

автоматичний супровід і захоплення цілей;

можливість роботи в умовах протидії РЕБ.

Виріб підтримує різні типи зв'язку та сумісний із наземним обладнанням Ukrspecsystems.

За інформацією виробника, Black Betty вже застосовується на фронті. Зокрема, українські військові повідомляли про ураження за допомогою цього баражуючого боєприпасу зенітного ракетного комплексу "Бук-М3".