В Украине показали дрон Black Betty, которым уже поразили "Бук-М3"
Компания Ukrspecsystems представила новый баражирующий боеприпас Black Betty с Х-образным крылом, созданный для ежедневных боевых задач. Это упрощенная и доступная версия мидстрайка RAM-2X, которая уже используется на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI.
Black Betty является упрощенной и доступной версией высокоточного мидстрайка RAM-2X, который компания представила в сентябре. Ее разработали в ответ на запрос военных относительно более доступного ударного средства. Он должен сохранять точность, технологичность и эффективность старшей модели, но быть экономически целесообразным для более широкого спектра боевых задач.
Ukrspecsystems объясняют, что RAM-2X разрабатывали прежде всего для поражения высокостоимых и сложных целей: систем противовоздушной обороны, радаров, пунктов управления и штабной техники. В то же время, на фронте регулярно нужны средства поражения для других целей, где использование дорогих систем не всегда оправдано.
Black Betty получила ключевые технологические решения RAM-2X:
- систему донаведения с помощью искусственного интеллекта;
- оптико-электронный комплекс с дневной и тепловизионной камерой;
- автоматическое сопровождение и увлечение целей;
- возможность работы в условиях противодействия РЭБ.
Изделие поддерживает различные типы связи и совместимо с наземным оборудованием Ukrspecsystems.
По информации производителя, Black Betty уже применяется на фронте. В частности, украинские военные сообщали о поражении с помощью этого боражирующего боеприпаса зенитного ракетного комплекса "Бук-М3".
В сентябре Ukrspecsystems официально представила баражирующий боеприпас RAM-2X с Х-образным крылом. Как сообщала компания, на его счету более 400 подтвержденных уничтоженных целей. Впоследствии РБК-Украина писало, что украинские военные применили RAM-2X, чтобы поразить российскую РЛС стоимостью около 100 млн долларов примерно в 175 км от линии боевого столкновения.