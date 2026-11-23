Компания Ukrspecsystems представила новый баражирующий боеприпас Black Betty с Х-образным крылом, созданный для ежедневных боевых задач. Это упрощенная и доступная версия мидстрайка RAM-2X, которая уже используется на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NAUDI .

Black Betty является упрощенной и доступной версией высокоточного мидстрайка RAM-2X, который компания представила в сентябре. Ее разработали в ответ на запрос военных относительно более доступного ударного средства. Он должен сохранять точность, технологичность и эффективность старшей модели, но быть экономически целесообразным для более широкого спектра боевых задач.

Ukrspecsystems объясняют, что RAM-2X разрабатывали прежде всего для поражения высокостоимых и сложных целей: систем противовоздушной обороны, радаров, пунктов управления и штабной техники. В то же время, на фронте регулярно нужны средства поражения для других целей, где использование дорогих систем не всегда оправдано.

Black Betty получила ключевые технологические решения RAM-2X:

систему донаведения с помощью искусственного интеллекта;

оптико-электронный комплекс с дневной и тепловизионной камерой;

автоматическое сопровождение и увлечение целей;

возможность работы в условиях противодействия РЭБ.

Изделие поддерживает различные типы связи и совместимо с наземным оборудованием Ukrspecsystems.

По информации производителя, Black Betty уже применяется на фронте. В частности, украинские военные сообщали о поражении с помощью этого боражирующего боеприпаса зенитного ракетного комплекса "Бук-М3".