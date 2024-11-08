У Києві погіршилась якість повітря: синоптики пояснили, що відбувається
У Києві фіксують погіршення стану повітря. Однак повідомлення, розповсюджене раніше в медіа про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну, є некоректним.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Зміст
- Про яке повідомлення щодо стану повітря йдеться
- Що насправді відбувається з повітрям у Києві
- Яка ситуація з якістю повітря у столиці сьогодні
Про яке повідомлення щодо стану повітря йдеться
Зранку четверга, 7 листопада, у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
Уточнювалось, що рівень забрудненості - середній.
"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", - розповіли у прес-службі КМДА й опублікували відповідну карту.
Опублікована КМДА візуальна інформація (карта: kyivcity.gov.ua)
Ввечері в офіційному Telegram-каналі КМДА практично продублювали попередню інформацію та розповіли, що в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря (рівень забрудненості - середній).
"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря - транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", - йшлося у повідомленні.
Громадянам також радили (у разі подальшого погіршення стану повітря):
- зачинити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря - вмикати на максимум
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Що насправді відбувається з повітрям у Києві
За словами синоптиків, інформація про те, що на територію України переміщується пил, почала поширюватись серед громадян через неправильне трактування даних вмісту аерозолів у повітрі (нібито висока концентрація аерозолів означає, що переноситься хмара забрудненого повітря і пил).
"Але досвідчені метеорологи одразу проаналізували, який саме це аерозоль. І це ніщо інше, як крапельки води. Отакої! Так, завислі в повітрі крапельки води супутники "бачать" так, як і пил, тому дуже важливо вміти правильно аналізувати доступні дані", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Вологість у повітрі (карта: facebook.com/UkrHMC)
Експерти пояснили також, що таке крапельки води у повітрі.
"Відповідь на це питання дуже проста - це атмосферна вологість. І наразі вона доволі висока в Україні", - йдеться у повідомленні УкрГМЦ.
Зазначається, що коли атмосферна вологість сягає 100%, це означає, що:
- повітря більше не може містити вологу у вигляді пару
- вона конденсується у краплинки
- утворюється серпанок і туман (які погіршують видимість)
"Туман із високою завчасністю прогнозувався в нічні та ранкові години у західних областях країни. Він також спостерігається на території Польщі. Тому ніякого транскордонного перенесення пилу немає. Це перенесення вологого повітря та утворення серпанку і туманів", - наголосили метеорологи.
Тумани над Україною (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отже, причиною погіршення якості повітря у столиці є "такі ж синоптичні умови, які й призвели до утворення серпанку на Київщині".
Українцям пояснили, що повітря - притиснене високим тиском антициклону до землі. В ньому накопичуються дрібні крапельки води та майже повністю відсутнє перемішування повітря поблизу поверхні.
З огляду на це будь-які викиди в місті залишаються біля землі та накопичуються.
"Насамперед - це викиди транспорту, що підвищили локально концентрації діоксиду азоту. Чітко прослідковується на супутникових знімках Sentinel", - уточнили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Концентрація діоксиду азоту (карта: facebook.com/UkrHMC)
Насамкінець фахівці зауважили, що це - стандартні сезонні процеси, коли розпочинається період туманів.
"Тож основне - нагадуємо водіям західних областей найближчої ночі та вранці бути особливо обережним та уважними на дорозі під час погіршення видимості спричиненої туманами", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яка ситуація з якістю повітря у столиці сьогодні
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що станом на 8 годину ранку п'ятниці, 8 листопада 2024 року, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві - середній.
При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
На правому березі столиці фіксують такі рівні забрудненості (на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря):
- вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 56 (середній рівень забрудненості)
- вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 53 (середній рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 50 (середній рівень забрудненості)
- вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 49 (низький рівень забрудненості)
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 47 (низький рівень забрудненості)
Тим часом на лівому березі Києва ситуація зранку була такою:
- вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості)
- вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості)
Варто зазначити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)
- SO2 (діоксид сірки)
- NO2 (діоксид азоту)
- О3 (приземний озон)
- CO (оксид вуглецю)
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням
- або в додатку "Київ Цифровий"
Забруднення повітря пилом
Нагадаємо, зранку понеділка, 30 вересня 2024 року, дехто з мешканців України зафіксував суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж публікували відповідні фото та відео, на яких можна було побачити, що повітря змінило "колір". Представники місцевої влади рекомендували людям берегти здоров'я, обмежувати перебування на вулиці та зачиняти вікна.
Пізніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що вітер переносить повітря з пилом у вигляді найдрібніших частинок у верхніх шарах атмосфери на територію нашої країни з Каспійської низовини.
Повідомлялось також, що до Київської області та столиці України погіршення якості повітря дістанеться дещо згодом.
Експерти зазначали, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.
1 жовтня у Державній екологічній інспекції столичного округу розповіли, що пил із Каспію дійсно дістався столиці, проте погіршення якості повітря в Київській області можуть фіксувати не лише через це.
Зранку 25 жовтня у двох містах західної частини України також зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря.
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