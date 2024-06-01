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В Україні подовжили графіки вимкнення світла 1 червня

Фото: в Україні світло відключатимуть світло 1 червня на годину довше (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні продовжили час вимкнення світла 1 червня. Його збільшили на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", - йдеться у повідомленні.

Обмеження будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 24:00.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", - додали в "Укренерго".

Атака РФ на енергетику України

Російські війська вночі проти 1 червня вшосте, починаючи з першої атаки, що сталася 22 березня, обстріляли енергооб'єкти в Україні. Під удар потрапила енергоінфраструктура одразу у п'яти регіонах України.

Зокрема, окупанти атакували дві ТЕС і дві гідроелектростанції. Зокрема, у Запоріжжі тимчасово перекрили рух через Дніпровську ГЕС.

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Вимкнення світла