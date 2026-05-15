В Україні подешевшала валюта: який курс долара та євро перед вихідними

Ранок п'ятниці, 15 травня, приніс позитивні новини для покупців валюти. Найбільші державні банки та готівкові обмінники синхронно опустили вартість долара та євро.
Де сьогодні зафіксовано найнижчі курси та як банки змінили цінники - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
На ранок 15 травня середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, становить 43,88 (-2 коп) гривні при покупці та 43,80 (-3 коп) гривень при здачі валюти.
Евро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,73 (-7 коп) гривню, а здати - по 51,50 (-10 коп) гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 15 травня (інфографіка РБК-Україна)
Банки сьогодні продають долари по 44,19 (-1 коп) гривні, а купують - по 43,75 (без змін) гривні.
Євро в банках в середньому можна купити по 51,85 (-10 коп) гривні, а здати за курсом у 51,25 (без змін) гривню.
ПриватБанк продає долари у відділеннях по 44,17 (-3 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,80 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,81 (без змін) гривню.
Ощадбанк у мобільному застосунку тримає курс долара на рівні 44,15 (-5 коп) гривень, а для карток - 44,30 (без змін) гривні. Євро в додатку сьогодні коштує 51,80 (-5 коп) гривню, а при купівлі на карту - 52 (-5 коп) гривні.
У "Пумбі" долар у відділеннях сьогодні коштує 44,30 (без змін) гривні, а комерційний курс тримається на рівні 44,10 (без змін) гривень. Євро у касах банку можна купити по 52 (без змін) гривні.
Monobank сьогодні продає долари по 44,22 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (без змін) гривні.
Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,88 грн). Серед банків найкращий курс у застосунку "Пумб" (44,10 грн) та мобільному Ощадбанку (44,15 грн).
Купити євро: Найкраща ціна в обмінниках (51,73 грн). У банках вигідно купувати в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank - скрізь курс становить 51,80 грн.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.