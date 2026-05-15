В Украине подешевела валюта: какой курс доллара и евро перед выходными

Главное:

Снижение доллара: Ощадбанк в приложении опустил курс до 44,15 грн, а ПриватБанк в кассах - до 44,17 грн. В обменниках средний курс покупки составляет 43,88 грн.

Ощадбанк в приложении опустил курс до 44,15 грн, а ПриватБанк в кассах - до 44,17 грн. В обменниках средний курс покупки составляет 43,88 грн. Падение евро: Валюта ЕС потеряла в цене около 10 коп. в банках и 7 коп. в обменниках. В ПриватБанке и Ощадбанке (приложение) евро теперь можно купить по 51,80 грн.

Валюта ЕС потеряла в цене около 10 коп. в банках и 7 коп. в обменниках. В ПриватБанке и Ощадбанке (приложение) евро теперь можно купить по 51,80 грн. Стабильность в Monobank и "Пумбе": Курсы остаются без изменений - доллар по 44,22 грн и 44,30 грн соответственно.

Курсы остаются без изменений - доллар по 44,22 грн и 44,30 грн соответственно. Обменники: Доллар упал до 43,88 грн, евро торгуется в среднем по 51,73 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 15 мая средний курс доллара в обменниках, по данным портала Minfin, составляет 43,88 (-2 коп) гривны при покупке и 43,80 (-3 коп) гривен при сдаче валюты.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,73 (-7 коп) гривну, а сдать - по 51,50 (-10 коп) гривны.

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по 44,19 (-1 коп) гривны, а покупают - по 43,75 (без изменений) гривны.

Евро в банках в среднем можно купить по 51,85 (-10 коп) гривны, а сдать по курсу в 51,25 (без изменений) гривну.

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 44,17 (-3 коп) гривны, а безнал - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,80 (-5 коп) гривны, а карточкой - 51,81 (без изменений) гривну.

Ощадбанк в мобильном приложении держит курс доллара на уровне 44,15 (-5 коп) гривен, а для карт - 44,30 (без изменений) гривны. Евро в приложении сегодня стоит 51,80 (-5 коп) гривну, а при покупке на карту - 52 (-5 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар в отделениях сегодня стоит 44,30 (без изменений) гривны, а коммерческий курс держится на уровне 44,10 (без изменений) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,22 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (без изменений) гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Дешевле всего в обменниках (43,88 грн). Среди банков лучший курс в приложении "Пумб" (44,10 грн) и мобильном Ощадбанке (44,15 грн).

Купить евро: Лучшая цена в обменниках (51,73 грн). В банках выгодно покупать в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank - везде курс составляет 51,80 грн.