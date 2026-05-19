В Україні подешевшала молода капуста: скільки коштує

В Україні стрімко знижуються ціни на білоголову капусту нового врожаю. Причиною стало сезонне збільшення пропозиції. Водночас торішня капуста дорожчає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EastFruit.
Головне:
Станом на зараз капуста врожаю 2026 року продається по 34-40 гривень за кілограм. Це в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
За словами експертів, фермери змушені знижувати ціни через надлишок продукції на ринку. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти.
Ситуацію також ускладнює невисокий попит. Оптові компанії та торговельні мережі закуповують овоч невеликими партіями через короткий термін його зберігання та реалізації.
Водночас торішня капуста, навпаки, дорожчає. Фермери, які ще мають запаси якісної продукції, поступово підвищують відпускні ціни.
Наразі капуста врожаю 2025 року продається гуртом по 10-17 гривень за кілограм. Для порівняння, тижнем раніше ціни були на рівні 8-15 гривень за кілограм.
Учасники ринку пояснюють подорожчання стабільним попитом на якісну торішню продукцію.
Попри нинішнє зниження цін, капуста нового врожаю в Україні все одно коштує приблизно на 14% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.
Експерти пов’язують це з холодною та затяжною весною, яка вплинула на темпи дозрівання овочів та початок сезону.
Нагадаємо, сезон продажу молодої капусти місцевого виробництва в Україні стартував наприкінці квітня. Через холодну весну він почався приблизно на два тижні пізніше, ніж торік. Тоді фермерська капуста коштувала 30-38 гривень за кілограм, а в супермаркетах ціни були значно вищі - до 70 гривень за кілограм залежно від мережі.
РБК-Україна також розповідало, на що українці найчастіше витрачають гроші під час війни.