В Україні подешевшала молода капуста: скільки коштує

Головне: Падіння ціни: Капуста врожаю 2026 року подешевшала на 18% і продається по 34-40 грн/кг через сезонне збільшення пропозиції.

Капуста врожаю 2026 року подешевшала на 18% і продається по 34-40 грн/кг через сезонне збільшення пропозиції. Подорожчання торішньої капусти: Продукція минулого року через стабільний попит підскочила в ціні до 10-17 грн/кг.

Продукція минулого року через стабільний попит підскочила в ціні до 10-17 грн/кг. Слабкий попит: Мережі купують ранню капусту малими партіями через короткий термін її зберігання, що тисне на ціни.

Мережі купують ранню капусту малими партіями через короткий термін її зберігання, що тисне на ціни. Що змінилося за рік: Попри спад, молода капуста на 14% дорожча, ніж у цей період рік тому.

Як змінилися ціни

Станом на зараз капуста врожаю 2026 року продається по 34-40 гривень за кілограм. Це в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, фермери змушені знижувати ціни через надлишок продукції на ринку. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти.

Ситуацію також ускладнює невисокий попит. Оптові компанії та торговельні мережі закуповують овоч невеликими партіями через короткий термін його зберігання та реалізації.

Що відбувається з торішньою капустою

Водночас торішня капуста, навпаки, дорожчає. Фермери, які ще мають запаси якісної продукції, поступово підвищують відпускні ціни.

Наразі капуста врожаю 2025 року продається гуртом по 10-17 гривень за кілограм. Для порівняння, тижнем раніше ціни були на рівні 8-15 гривень за кілограм.

Учасники ринку пояснюють подорожчання стабільним попитом на якісну торішню продукцію.

Чому молода капуста все ще дорожча, ніж торік

Попри нинішнє зниження цін, капуста нового врожаю в Україні все одно коштує приблизно на 14% дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Експерти пов’язують це з холодною та затяжною весною, яка вплинула на темпи дозрівання овочів та початок сезону.