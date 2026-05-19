В Украине подешевела молодая капуста: сколько стоит

12:26 19.05.2026 Вт
2 мин
Несмотря на снижение цен, молодая капуста в этом году дороже, чем год назад
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине дешевеет молодая капуста (pexels.com)

В Украине стремительно снижаются цены на белокочанную капусту нового урожая. Причиной стало сезонное увеличение предложения. В то же время прошлогодняя капуста дорожает.

Главное:

  • Падение цены: Капуста урожая 2026 года подешевела на 18% и продается по 34-40 грн/кг из-за сезонного увеличения предложения.
  • Подорожание прошлогодней капусты: Продукция прошлого года из-за стабильного спроса подскочила в цене до 10-17 грн/кг.
  • Слабый спрос: Сети покупают раннюю капусту малыми партиями из-за короткого срока ее хранения, что давит на цены.
  • Что изменилось за год: Несмотря на спад, молодая капуста на 14% дороже, чем в этот период год назад.

Как изменились цены

По состоянию на сейчас капуста урожая 2026 года продается по 34-40 гривен за килограмм. Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовую уборку ранней капусты.

Ситуацию также осложняет невысокий спрос. Оптовые компании и торговые сети закупают овощ небольшими партиями из-за короткого срока его хранения и реализации.

Что происходит с прошлогодней капустой

В то же время прошлогодняя капуста, наоборот, дорожает. Фермеры, которые еще имеют запасы качественной продукции, постепенно повышают отпускные цены.

Сейчас капуста урожая 2025 года продается оптом по 10-17 гривен за килограмм. Для сравнения, неделей ранее цены были на уровне 8-15 гривен за килограмм.

Участники рынка объясняют подорожание стабильным спросом на качественную прошлогоднюю продукцию.

Почему молодая капуста все еще дороже, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее снижение цен, капуста нового урожая в Украине все равно стоит примерно на 14% дороже, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты связывают это с холодной и затяжной весной, которая повлияла на темпы созревания овощей и начало сезона.

Напомним, сезон продажи молодой капусты местного производства в Украине стартовал в конце апреля. Из-за холодной весны он начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году. Тогда фермерская капуста стоила 30-38 гривен за килограмм, а в супермаркетах цены были значительно выше - до 70 гривен за килограмм в зависимости от сети.

РБК-Украина также рассказывало, на что украинцы чаще всего тратят деньги во время войны.

