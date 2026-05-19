В Украине подешевела молодая капуста: сколько стоит

В Украине стремительно снижаются цены на белокочанную капусту нового урожая. Причиной стало сезонное увеличение предложения. В то же время прошлогодняя капуста дорожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.
Главное:
По состоянию на сейчас капуста урожая 2026 года продается по 34-40 гривен за килограмм. Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
По словам экспертов, фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство хозяйств уже начали массовую уборку ранней капусты.
Ситуацию также осложняет невысокий спрос. Оптовые компании и торговые сети закупают овощ небольшими партиями из-за короткого срока его хранения и реализации.
В то же время прошлогодняя капуста, наоборот, дорожает. Фермеры, которые еще имеют запасы качественной продукции, постепенно повышают отпускные цены.
Сейчас капуста урожая 2025 года продается оптом по 10-17 гривен за килограмм. Для сравнения, неделей ранее цены были на уровне 8-15 гривен за килограмм.
Участники рынка объясняют подорожание стабильным спросом на качественную прошлогоднюю продукцию.
Несмотря на нынешнее снижение цен, капуста нового урожая в Украине все равно стоит примерно на 14% дороже, чем в этот же период прошлого года.
Эксперты связывают это с холодной и затяжной весной, которая повлияла на темпы созревания овощей и начало сезона.
Напомним, сезон продажи молодой капусты местного производства в Украине стартовал в конце апреля. Из-за холодной весны он начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году. Тогда фермерская капуста стоила 30-38 гривен за килограмм, а в супермаркетах цены были значительно выше - до 70 гривен за килограмм в зависимости от сети.
