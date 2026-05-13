Ціни кусаються: скільки коштує полуниця в супермаркетах Києва

14:25 13.05.2026 Ср
2 хв
Сезон ягоди наближається до розпалу, однак ціни не падають. Чого чекати далі?
aimg Василина Копитко
Ціни у популярних мережах на полуницю кардинально різняться (фото: Getty Images)
Вартість полуниці у популярних торговельних мережах Києва все ще залишається високою. Зараз там ягоду продають від 299 до 379 гривень за кілограм, на ринках дещо дешевше.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує зараз полуниця в Києві.

Головне:

  • Ціновий діапазон: У столичних супермаркетах кілограм полуниці коштує від 299 до 379 грн. Найдешевші пропозиції в мережі Novus, найдорожчі - в Ашані.
  • Альтернатива на ринках: На ринках Києва ціни суттєво нижчі - 220-280 за кг.
  • Походження товару: Зараз на ринку домінує імпорт із Південної Європи, проте закарпатська та південна українська полуниця вже є на прилавках.
  • Коли чекати здешевлення: Експерти прогнозують відчутне зниження вартості, коли на ринок вийде ягода з відкритого ґрунту.

Які ціни в супермаркетах

Моніторинг цін у найбільших торговельних мережах столиці показує, що вартість кілограма ягоди коливається в діапазоні від 300 до 380 гривень. У багатьох магазинах доступна також фасована продукція (по 250 г та 500 г), що візуально здається дешевшим варіантом, проте в перерахунку на вагу ціна часто є вищою.

Ціни на полуницю:

  • Novus: 1 кг коштує 299 грн, фасована (250 г) - 129 грн.
  • Фора: 1 кг - 329 грн, фасована (250 г) - 129 грн.
  • Fozzy: 1 кг - 313 грн.
  • Varus: 1 кг - 349 грн.
  • Сільпо: 1 кг - 369 грн, фасована (500 г) - 221 грн.
  • Ашан: 1 кг - 379 грн (найвища ціна за вагову ягоду), фасована (500 г) - 289 грн, фасована (250 г) - 112 грн.

Для порівняння, за даними порталу "Мінфіну", середня ціна на полуницю у квітні становила 276,49 грн. Таким чином, попри початок сезону, у ритейлі ціни поки тримаються на високому рівні.

Ціни кусаються: скільки коштує полуниця в супермаркетах КиєваЦіни на полуницю у Varus (скриншот)

Ціни кусаються: скільки коштує полуниця в супермаркетах КиєваЦіни на полуницю в Ашані (скриншот)

Вартість на ринках

Традиційно на ринках ціни дещо нижчі, ніж у супермаркетах. Зараз кілограм ягоди можна придбати за 220-280 грн. Відбірна, велика полуниця ("домашню") коштує ще дорожче. При чому ж ціни на імпортну ягоду останнім часом пішли вгору.

Звідки привозять полуницю

Раніше у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснив, що основний асортимент складає ягода з південних країн Європи, проте закарпатські та південні господарства вже почали поставляти партії української тепличної полуниці, поступово насичуючи внутрішній ринок.

За його словами, "поява ягоди з відкритого ґрунту сформує більш відчутну цінову тенденцію до зменшення вартості".

