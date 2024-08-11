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В Україні почали видавати водійські права з додатковим захистом: що відомо

Фото: в Україні почнуть видавати права водія з допзахистом (freepik.com)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 серпня в Україні видають оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту. Вони матимуть додаткові елементи захисту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

"На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів", - розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик. 

Крім того, ще одним елементом захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються, є QR-код, що розміщений у правому нижньому куті.

"Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру - серія, номер документа та дані про транспортний засіб", - зазначив він. 

Чи є дійсними документи на транспорт, видані раніше

За словами Рудика,  всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і можна продовжувати ними користуватися.

Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. 

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram. Відповіді на найпоширеніші питання та корисна інформація на сайті.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада України може ухвалити закон, згідно з яким доведеться частіше змінювати права водія. Все тому, що пропонується скоротити термін дії з 30 років до 5-10.

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