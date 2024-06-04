Усім українцям доведеться міняти водійські права? Які зміни готує Рада

Верховна рада України може ухвалити закон, згідно з яким доведеться частіше змінювати водійські права. Усе тому, що пропонується скоротити термін дії з 30 років до 5-10.

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Навіщо готують зміни

Законопроект пропонує імплементувати деякі норми Європейського союзу до українського законодавства. Його розроблено в рамках плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Документ покликаний гармонізувати категорії транспортних засобів, а також нормувати мінімальний та максимальний вік допуску до керування певними категоріями транспорту, йдеться у пояснювальній записці.

Гармонізація категорій зумовила необхідність доповнити закон "Про дорожній рух". Нові правила також стосуватимуться терміну дії посвідчення водія, призупинення, відновлення прав, обміну та визнання їх недійсними.

Законопроект також передбачає, що права, оформлені до набрання чинності новим законом, діють до закінчення терміну, але не пізніше 19 січня 2033 року, і не підлягають обов'язковому обміну, крім випадків, передбачених законодавством.

Нова категорія у правах

Законопроект запроваджує нову категорію AM для мопедів (двох або триколісних), максимальна швидкість яких не перевищує 45 км/год. При цьому об'єм двигуна не повинен перевищувати 50 см3, для мопедів з електродвигуном - максимальна потужність не більше 4 кВт.

До цієї категорії належать легкі квадроцикли - чотириколісні транспортні засоби, маса яких не перевищує 350 кг, максимальна швидкість не перевищує 45 км/год, робочий об'єм двигуна до 50 см3 (потужність не більш як 4 кВт для електродвигуна).

Зазначимо, на сьогодні мопеди та моторолери відносяться до категорії А1, а трицикли та квадроцикли - до B1.

Відповідно, уточнюються й деякі інші категорії. А1 - мотоцикли з коляскою або без, з максимальною швидкістю вище 45 км/год та/або об'ємом двигуна більше 50 см3, але не більше 125 см3, потужність яких не перевищує 11 кВт. Сюди відносяться трицикли, які незалежно від установки мають потужність до 15 кВт.

А2 - мотоцикли з коляскою або без, максимальна швидкість вище 45 км/год та/або об'єм двигуна перевищує 50 см3, потужність перевищує 11 кВт, але не перевищує 35 кВт.

А - мотоцикли з коляскою або без, максимальна швидкість перевищує 45 км/год на годину та/або об'єм двигуна перевищує 50 см3, потужність перевищує 35 кВт. Сюди відносяться трицикли з потужністю вище 15 кВт.

В1 - квадроцикли з масою не вище 400 кг (550 кг для вантажних) без урахування маси акумуляторних батарей при використанні електродвигуна. Потужність силової установки незалежно від типу не вище 15 кВт.

Інші категорії не змінюються.

Які права видаватимуться і з якого віку

Керувати транспортними засобами може особа, яка має водійські права відповідно категорії. За умови, що права не призупинено.

Вікові правила:

АМ, А1 - з 16 років

А2, В1, В, ВE, С1, С1Е - з 18 років

А - з 20 років (з навичками управління А2 не менше 2 років) або з 24 років (без вимог про навички)

А (трицикли) - з 21 року

З, РЄ - з 21 року або з 18 років (за наявності документа про професійну компетентність для перевезення вантажів або про професійну освіту)

D1, D1E, Тm (трамвай), Tb (тролейбус) - з 21 року

D, DE - з 24 років або 21 року (за наявності документа про професійну компетентність для перевезення вантажів або про професійну освіту)

Військовослужбовцям, поліцейським, рядовим та іншим особам зі складу служби цивільного захисту права на категорію С можуть бути надані при досягненні 18 років, на категорію D - 21 року.

Посвідчення водія, видані для категорій А1, А2 і А, підтверджують право на керування AM. Для категорії A2 - на управління А1. Для категорій A, B, C, D підтверджують право управління A1, A2, B1, C1, D1.

Якщо практичний іспит складають на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, інформація про це зазначається у правах. Посвідчення водія з такою інформацією дає право на керування транспортними засобами категорій А1, А2, А, B, BE, В1, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E лише з автоматичною коробкою.

Як змінюються терміни дії

Термін дії водійських прав становитиме:

АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ - 10 років

С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb і Tm - 5 років

Термін дії водійських прав на категорії АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С, виданих вперше, обмежений двома роками.

Дія прав припиняється через два роки (для виданих уперше); якщо права видавалися на підставі підроблених документів. Інформація про необхідність здати посвідчення надсилається протягом 15 робочих днів рекомендованим листом.

Недійсні права, крім тих, термін дії яких минув, поліція вилучає та відправляє в територіальний орган МВС.

Посвідчення водія вважається недійсним: якщо закінчився термін дії, якщо втрачено або знищено, якщо видано права іншої держави, якщо особа не з'явилася за правами, виданими вперше, або не обміняла протягом 1 року від дня виникнення підстав обміну.

Коли потрібно буде обміняти права

Законопроект передбачає, що у разі закінчення терміну дії посвідчень водії мають обміняти їх. Тобто через 5 або 10 років залежно від категорії.

Обмін прав, виданих вперше, здійснюється через два роки без складання іспитів за умови, що особа не здійснила понад 2 адміністративні порушення Правил дорожнього руху. Якщо порушень три і більше - потрібне повторне складання теорії та практики.

Якщо особа протягом року з дня закінчення терміну дії не обміняла права, обмін проводиться лише після складання теоретичного та практичного іспитів у територіальному органі МВС.

Обов'язковою умовою обміну є підтвердження відсутності медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій, оформлене не раніше ніж за 3 місяці до дня обміну.

Зазначимо, сьогодні у багатьох водіїв діють безстрокові права або документи на 30 років.

Серед іншого документ передбачає перевірку фізичного та психологічного стану. Вид та періодичність залежатиме від категорії прав. Тим, кого багато разів штрафували за порушення правил дорожнього руху, доведеться наново складати іспити.

Права, видані до набрання чинності законом, будуть дійсні до 19 січня 2033 року, після чого їх потрібно обміняти.

На якій стадії законопроект

Законопроект №8082 зареєстрували ще у вересні 2022 року. Профільний комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав його у листопаді.

Законопроект включили до порядку денного у лютому 2023 року. З того часу він очікує на розгляд у сесійній залі. Коли його винесуть на голосування, наразі невідомо.