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В Украине начали выдавать водительские права с допзащитой: что известно

Фото: в Украине начнут выдавать водительские права с допзащитой (freepik.com)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 августа в Украине выдают обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта. У них будут дополнительные элементы защиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

"На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", - рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Кроме того, еще одним элементом защиты на бланках свидетельства о регистрации уже выдаваемых автомобилей является QR-код, расположенный в правом нижнем углу.

"Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр - серия, номер документа и данные о транспортном средстве", - отметил он.

Действительны ли документы, выданные ранее

По словам Рудыка, все выданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными и можно продолжать ими пользоваться.

Однако, по желанию, можно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Facebook и Instagram. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и полезную информацию черпайте на сайте.

Напомним, в начале июня Верховная Рада Украины может принять закон, согласно которому придется чаще менять водительские права. Все потому, что предлагается сократить срок действия с нынешних 30 лет до 5-10.

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