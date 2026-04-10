Митниця отримала нового керівника: що про нього відомо

13:48 10.04.2026 Пт
Новий керівник митниці має досвід роботи у МВС та НАБУ
aimg Костянтин Широкун
Фото: Орест Мандзій (скріншот відео)

Новим головою Державної митної служби став Орест Мандзій, відповідне подання вніс міністр фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Уряд призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія. Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко", - зазначила Свириденко.

За її словами, Кабмін очікує від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави.

"Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби", - додала прем'єр-міністр.

Що відомо про Ореста Мандзія

Нагадаємо, що Орест Мандзій до призначення головою митниці був керівником одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро.

Протягом 2001-2017 років він працював на різних посадах в системі МВС, зокрема у Личаківському та Франківському райвідділах у Львові, обласних управліннях МВС на Львівщині та Рівненщині, департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України тощо.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці – один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Детальніше про реформу митниці читайте в матеріалі РБК-Україна "Реформа Митниці: чи вдасться Україні вистрибнути з порочного кола корупції на шляху в Європу".

