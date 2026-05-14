В Украине начинается аттестация таможенников по европейским стандартам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины.

В Украине запускают аттестацию таможенников

Государственная таможенная служба официально начала процедуру аттестации должностных лиц таможенных органов.

Соответствующий приказ 14 мая подписал новый руководитель ведомства Орест Мандзий.

Аттестация предусмотрена законодательством как обязательная одноразовая процедура для всех сотрудников таможни.

Проверка должна определить, соответствуют ли работники занимаемым должностям, а также отвечают ли они антикоррупционным требованиям, которые внедряются в рамках реформирования таможенной системы по европейским стандартам.

Когда начнется проверка

В Гостаможне сообщили, что до 13 июля планируется сформировать специальные аттестационные комиссии. Непосредственно сама процедура проверки должна стартовать ориентировочно в сентябре.

Первыми аттестацию будут проходить заместители главы службы, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители, а также начальники таможенных органов и их заместители. На эту категорию работников отведено 18 месяцев.

Остальные сотрудники таможенных органов должны пройти аттестацию в течение 36 месяцев.

Как будет проходить аттестация

Проверка будет состоять из трех этапов. Сотрудникам предстоит пройти тестирование на знание законодательства Украины, проверку общих способностей, а также собеседование.

Во время интервью комиссии будут оценивать профессиональную компетентность работников и уровень их добропорядочности.

Что грозит за отказ

В Государственной таможенной службе подчеркнули, что отказ от прохождения аттестации станет основанием для увольнения с государственной службы.

Аналогичные последствия предусмотрены и для тех сотрудников, которые получат неудовлетворительный результат по итогам проверки.