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По Україні почав з'являтися зв'язок "Київстар": коли відновлять інші послуги

Фото: у "Київстарі" розповіли про відновлення зв'язку після масштабного збою (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після вчорашнього масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" вже сьогодні, 13 грудня, фахівці поновлюють голосовий зв'язок для клієнтів-абонентів по всій Україні.

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі мобільного оператора.

У компанії зазначили, що вчорашня кібератака для глобального телекому стала безпрецедентною.

"Станом на 18.00 13.12.2023 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі", - розповіли представники оператора.

У "Київстарі" в цьому випадку рекомендують абонентам перезавантажити телефони та вимкнути послугу VoLTE. Зробити це можна в налаштуваннях девайсів.

У прес-службі зазначили, що наразі фахівці компанії працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS. Зробити це хочуть протягом доби.

"Після  повного відновлення та стабілізації роботи мережі, "Київстар" приступить до підготовки та надання компенсацій усім абонентам та корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії", - додає оператор.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, 13 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакери. Було порушено справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний додаток "Київстар". Також зник доступ до інтернету.

Мобільний оператор та СБУ заявляють, що 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету.

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Київстар