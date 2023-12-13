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По Украине стала появляться связь "Киевстар": когда возобновят другие услуги

Фото: в "Киевстаре" рассказали о восстановлении связи после масштабного сбоя (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

После вчерашнего масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" уже сегодня, 13 декабря, специалисты восстанавливают голосовую связь для клиентов-абонентов по всей Украине.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе мобильного оператора.

В компании отметили, что вчерашняя кибератака для глобального телекома стала беспрецедентной.

"По состоянию на 18:00 13.12.2023 наши специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине. Возобновление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности", - рассказали представители оператора.

В "Киевстаре" в этом случае рекомендуют абонентам перезагрузить телефоны и отключить услугу VoLTE. Сделать это можно в настройках девайсов.

В пресс-службе отметили, что сейчас специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS. Сделать это хотят в течение суток.

"После полного восстановления и стабилизации работы сети "Киевстар" приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании", - добавляет оператор.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 13 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры. Было возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Также пропал доступ к интернету.

Мобильный оператор и СБУ заявляют, что 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

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