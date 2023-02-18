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По Україні почалися екстрені відключення електроенергії через ракетний обстріл

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Україна, Субота 18 лютого 2023 09:11
По Україні почалися екстрені відключення електроенергії через ракетний обстріл Фото: відключення світла почались через ракетний обстріл
Автор: Олександр Білоус

В Україні оголошена повітряна тривога. У низці областей превентивно відключають електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби обленерго.

За даними прес-служби ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла у застосовуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Крім того, відключили світло у Сумській області "У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомили в прес-службі Сумиобленерго.

Також екстрені відключення застосували у Черкаській області. "У зв'язку із загрозою ворожих атак, на Черкащині застосовані запобіжні відключення електроенергії", - написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Крім того, відключають світло у Кіровоградській, Херсонській та Івано-Франківській областях.

Також екстрені відключення застосували у Запорізькій області.

"Через загрозу чергових обстрілів рашистськими загарбниками об’єктів електроенергетики України за розпорядженням НЕК "Укренерго" по Запорізькій області у терміновому порядку здійснюються превентивні відключення електроенергії", - повідомили в прес-службі "Запоріжжяобленерго".

Як зазначили в прес-службі, мета цих заходів - мінімізувати можливі негативні наслідки обстрілів та зберегти стабільний стан єдиної енергосистеми України.

Як зазначили в прес-службі, мета цих заходів - мінімізувати можливі негативні наслідки обстрілів та зберегти стабільний стан єдиної енергосистеми України.

Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибухи у Хмельницькому.

Крім того, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив, що ситуація в небі напружена, та закликав не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

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