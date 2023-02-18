По Україні почалися екстрені відключення електроенергії через ракетний обстріл
В Україні оголошена повітряна тривога. У низці областей превентивно відключають електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби обленерго.
За даними прес-служби ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла у застосовуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Крім того, відключили світло у Сумській області "У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомили в прес-службі Сумиобленерго.
Також екстрені відключення застосували у Черкаській області. "У зв'язку із загрозою ворожих атак, на Черкащині застосовані запобіжні відключення електроенергії", - написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Крім того, відключають світло у Кіровоградській, Херсонській та Івано-Франківській областях.
Також екстрені відключення застосували у Запорізькій області.
"Через загрозу чергових обстрілів рашистськими загарбниками об’єктів електроенергетики України за розпорядженням НЕК "Укренерго" по Запорізькій області у терміновому порядку здійснюються превентивні відключення електроенергії", - повідомили в прес-службі "Запоріжжяобленерго".
Як зазначили в прес-службі, мета цих заходів - мінімізувати можливі негативні наслідки обстрілів та зберегти стабільний стан єдиної енергосистеми України.
Як зазначили в прес-службі, мета цих заходів - мінімізувати можливі негативні наслідки обстрілів та зберегти стабільний стан єдиної енергосистеми України.
Нагадаємо, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибухи у Хмельницькому.
Крім того, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив, що ситуація в небі напружена, та закликав не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.