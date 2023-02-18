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По Украине начались экстренные отключения электроэнергии из-за ракетного обстрела

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 09:11
По Украине начались экстренные отключения электроэнергии из-за ракетного обстрела Фото: отключения света начались из-за ракетных обстрелов
Автор: Александр Белоус

В Украине объявлена воздушная тревога. В ряде областей превентивно отключают электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы облэнерго.

По данным пресс-службы ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, отключили свет в Сумской области. "В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в пресс-службе Сумыоблэнерго.

Также экстренные отключения применили в Черкасской области. "В связи с угрозой вражеских атак, в Черкасской области применены предохранительные отключения электроэнергии", - написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец .

Кроме того, отключают свет в Кировоградской, Херсонской и Ивано-Франковской областях.

Также экстренные отключения применили в Запорожской области.

"Из-за угрозы очередных обстрелов рашистскими захватчиками объектов электроэнергетики Украины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по Запорожской области в срочном порядке осуществляются превентивные отключения электроэнергии", - сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго".

Как отметили в пресс-службе, цель этих мер - минимизировать возможные негативные последствия обстрелов и сохранить стабильное состояние единой энергосистемы Украины.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрывах в Хмельницком.

Кроме того, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил, что ситуация в небе напряженная, и призвал не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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