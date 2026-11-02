В Україні почались екстрені відключення світла: перелік областей

Уранці 2 листопада в Києві та деяких регіонах України почали впроваджувати екстрені відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Укренерго.
"Київ та Київська область: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Аварійні обмеження електроенергії діють також і в деяких областях.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - додали в Укренерго.
Згідно повідомлення обленерго, екстрені відключення фіксуються в таких областях України:
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що понад 60 тисяч споживачів були без світла на Дніпропетровщині. Сталось це через дронові атаки ворога по енергетиці.
Там, де не діють екстрені відключення, можливі застосування графіків погодинних відключень. У частині регіонів такі заходи обмеження діятимуть протягом доби 2 листопада.