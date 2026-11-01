Понад 60 тисяч абонентів залишаються без світла на Дніпропетровщині після ударів РФ

Енергетики повернули світло більшості споживачів Дніпропетровщини після нічної атаки ворога, проте у Дніпрі запровадили екстрені відключення через перевантаження мережі.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Також висловлено подяку енергетикам і рятувальникам, які попри негоду та загрозу нових ударів працюють над відновленням інфраструктури.

Влада просить громадян ощадно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі.

У Дніпрі також повністю відновили водопостачання, проте через серйозне перевантаження енергосистеми довелося ввести екстрені відключення світла.

Без світла наразі залишаються понад 60 тисяч абонентів, найбільше - у Павлоградському районі.

Електрика знову з'явилася у будинках мешканців Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів.

Нагадаємо, що нічні атаки російських військ знову спричинили масові знеструмлення на Дніпропетровщині.

Через критичну ситуацію в регіоні на Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ, де мешканці можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів без світла через наслідки атаки РФ енергетики та аварійні бригади розпочали екстрені відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах інфраструктури.