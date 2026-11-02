В Украине начались экстренные отключения света: перечень областей

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении ДТЭК.

Аварийные ограничения электроэнергии действуют и в некоторых областях.

"Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - добавили в Укрэнерго.

Согласно сообщению облэнерго, экстренные отключения фиксируются в следующих областях Украины:

Сумская;

Полтавская;

Житомирская;

Киевская;

г. Киев.

Обновлено. Экстренные отключения начались и в Черниговской области.