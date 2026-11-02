RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Украине начались экстренные отключения света: перечень областей

08:14 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: в Киеве и регионах начались экстренные отключения света (коллаж РБК-Украина)

Утром 2 ноября в Киеве и в некоторых регионах Украины начали внедрять экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Укрэнерго.

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении ДТЭК.

Аварийные ограничения электроэнергии действуют и в некоторых областях.

"Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - добавили в Укрэнерго.

Согласно сообщению облэнерго, экстренные отключения фиксируются в следующих областях Украины:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Житомирская;
  • Киевская;
  • г. Киев.

Обновлено. Экстренные отключения начались и в Черниговской области.

Напомним, РБК-Украина писало, что более 60 тысяч потребителей были без света в Днепропетровской области. Произошло это из-за дронов атаки врага по энергетике.

Там, где не действуют экстренные отключения, возможно применение графиков почасовых отключений. В части регионов такие меры ограничения будут действовать в течение суток 2 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отключения света