В Украине начались экстренные отключения света: перечень областей

Утром 2 ноября в Киеве и в некоторых регионах Украины начали внедрять экстренные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Укрэнерго.
"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении ДТЭК.
Аварийные ограничения электроэнергии действуют и в некоторых областях.
"Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - добавили в Укрэнерго.
Согласно сообщению облэнерго, экстренные отключения фиксируются в следующих областях Украины:
Обновлено. Экстренные отключения начались и в Черниговской области.
Напомним, РБК-Украина писало, что более 60 тысяч потребителей были без света в Днепропетровской области. Произошло это из-за дронов атаки врага по энергетике.
Там, где не действуют экстренные отключения, возможно применение графиков почасовых отключений. В части регионов такие меры ограничения будут действовать в течение суток 2 ноября.