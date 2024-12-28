По Україні почали вводити екстрені відключення світла

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, графіки відключень в Дніпропетровській області наразі не діють.

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!", - додали енергетики.

Водночас, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області з 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.

Оновлено о 16:25.

"Полтаваобленерго" повідомила, що в Полтавській області також протягом дня будуть вводитись екстрені графіки відключення світла.

"Увага! Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг", - пояснили в компанії.