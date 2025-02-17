В Україні почали вводити екстрені відключення світла: яких областей стосується

Київ та область

За даними ДТЕК, "Укренерго", дало команду про застосування графіків екстреного відключення електроенергії у Києві та Київській області.

Окрім того попередження про можливі відключення світла прийшло киянам у застосунку "Київ Цифровий".



Дніпропетровська область

Як уточнили в ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області з 08:30 введені графіки аварійних відключень.

"Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - сказано у повідомленні "Сумиобленерго".

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.



Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Трибунець повідомив, що за командою НЕК "Укренерго", сьогодні, 17 лютого, по області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - написав він.

Що кажуть в "Укренерго"

Близько 08:50 в "Укренерго" уточнили, що в Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина - наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Наразі першочергово будуть відключаються промислові споживачі та бізнес.

А ось обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", - сказано у повідомленні.