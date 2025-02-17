В Украине начали вводить экстренные отключения света: каких областей касается

Киев и область

По данным ДТЭК, "Укрэнерго", дало команду о применении графиков экстренного отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Кроме того предупреждение о возможных отключениях света пришло киевлянам в приложении "Киев Цифровой".



Днепропетровская область

Как уточнили в ДТЭК, по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применяются экстренные отключения.

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области с 08:30 введены графики аварийных отключений.

"Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 08:30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.



Черкасская область

Начальник Черкасской ОГА Игорь Трибунец сообщил, что по команде НЭК "Укрэнерго", сегодня, 17 февраля, по области частично применены аварийные отключения электроэнергии.

"Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - написал он.

Что говорят в "Укрэнерго"

Около 08:50 в "Укрэнерго" уточнили, что в Украине применены аварийные отключения электроэнергии. Причина - последствия российских атак на энергообъекты.

Сейчас в первую очередь будут отключаются промышленные потребители и бизнес.

А вот ограничения для бытовых потребителей применяются лишь в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - говорится в сообщении.