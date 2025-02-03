В Украине начали вводить аварийные графики отключения света: каких областей коснулось

В ряде областей Украины утром понедельника, 3 февраля, начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети.

Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина .

Кировоградская область

Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 08:30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.



Сумская область

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что по указанию НЭК "Укрэнерго", с 08:30 в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей.

"Очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по вашему адресу или номеру лицевого счета", - говорится в сообщении.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.

"В области применен ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", - говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.



Донецкая область

В ДТЭК уточнили, что аварийные отключения также вводятся и в Донецкой области.

"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - сказано в сообщении.