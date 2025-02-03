В Украине начали вводить аварийные графики отключения света: каких областей коснулось
В ряде областей Украины утром понедельника, 3 февраля, начали вводить графики аварийного отключения электроэнергии. Украинцев просят ответственнее потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети.
Где именно начали вводить аварийные графики рассказывает РБК-Украина.
Кировоградская область
Об аварийных отключениях сообщили в "Кировоградоблэнерго". В регионе с 08:30 начинают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.
Сумская область
В "Сумыоблэнерго" сообщили, что по указанию НЭК "Укрэнерго", с 08:30 в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей.
"Очередь при ГАВ отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по вашему адресу или номеру лицевого счета", - говорится в сообщении.
Полтавская область
В "Полтаваоблэнерго" также сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.
"В области применен ГАВ. Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", - говорится в сообщении.
Днепропетровская область
Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области сегодня утром тоже были применены графики аварийного отключения электроэнергии.
Донецкая область
В ДТЭК уточнили, что аварийные отключения также вводятся и в Донецкой области.
"По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - сказано в сообщении.
Удары по энергосистеме Украины
Стоит напомнить, что осенью российская армия нанесла значительные удары по энергетической системе Украины. В частности, 17 ноября было выпущено более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары вызвали повреждения в 14 областях, а 13 декабря Россия атаковала 287 средствами воздушного нападения - 94 ракетами и 193 дронами.
А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.
Также на прошлой неделе в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания.
Однако тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления. По данным "Укрэнерго", прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.
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