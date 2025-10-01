В Україні почали вилучати з обігу монети 10 копійок: що потрібно знати

Відсьогодні, 1 жовтня 2025 року, Національний банк України розпочав поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Водночас вони залишаються платіжним засобом - торговельні мережі, сфера послуг та банки й надалі прийматимуть їх для розрахунків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України (НБУ).
У НБУ пояснили, що такі монети перестали відігравати істотну роль у готівкових операціях, а їх вилучення дозволить скоротити витрати держави та банківської системи на виготовлення, транспортування й обслуговування дрібних номіналів. В обігу зараз перебуває близько 4,1 млрд монет номіналом 10 копійок, що становить понад чверть усіх розмінних монет.
Монети, які потраплятимуть у банки, більше не повертатимуться в обіг - їх вилучатимуть та передаватимуть до НБУ для утилізації. Нові 10 копійок більше не карбуватимуться.
Банки не видаватимуть 10 копійок під час операцій з готівкою.
За відсутності монет у касі застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку:
При цьому безготівкові платежі не заокруглюватимуться.
Зокрема, клієнтів "Укрпошти" попередили, що платежі будуть заокруглюватися.
У НБУ нагадали, що аналогічні правила вже застосовуються після вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. За їхніми оцінками, це не впливає на рівень інфляції, оскільки зміни стосуються лише підсумкової суми у чеку.
Раніше РБК-Україна писало про зростання кількості підроблених гривень та іноземної валюти в Україні у 2024 році. Найчастіше фальсифікують банкноти 500 та 200 гривень, а також долари США номіналом 100 і 50. Водночас НБУ підкреслює, що ситуація контрольована, нові банкноти мають посилений захист, а відрізнити підробку допомагають сучасні захисні елементи та безпечний обмін у банках.
Також ми розповідали, що НБУ продовжив термін обміну старих монет та банкнот гривні (випуску до 2003 року) до кінця воєнного стану і ще 90 днів після його скасування. Це стосується копійок (1, 2, 5, 25) та банкнот усіх номіналів до 200 гривень старого зразка. Обмін можна здійснити в НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).