В Україні почали вилучати з обігу монети 10 копійок: що потрібно знати

У НБУ пояснили, що такі монети перестали відігравати істотну роль у готівкових операціях, а їх вилучення дозволить скоротити витрати держави та банківської системи на виготовлення, транспортування й обслуговування дрібних номіналів. В обігу зараз перебуває близько 4,1 млрд монет номіналом 10 копійок, що становить понад чверть усіх розмінних монет.

Монети, які потраплятимуть у банки, більше не повертатимуться в обіг - їх вилучатимуть та передаватимуть до НБУ для утилізації. Нові 10 копійок більше не карбуватимуться.

Як працюватимуть розрахунки

Банки не видаватимуть 10 копійок під час операцій з готівкою.

За відсутності монет у касі застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку:

від 1 до 24 коп. - у бік зменшення до 00 коп.;

від 25 до 49 коп. - у бік збільшення до 50 коп.;

від 51 до 74 коп. - у бік зменшення до 50 коп.;

від 75 до 99 коп. - у бік збільшення до 00 коп.

При цьому безготівкові платежі не заокруглюватимуться.

Зокрема, клієнтів "Укрпошти" попередили, що платежі будуть заокруглюватися.



"Укрпошта попереджає клієнтів про вилучення монет (фото: РБК-Україна)

У НБУ нагадали, що аналогічні правила вже застосовуються після вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. За їхніми оцінками, це не впливає на рівень інфляції, оскільки зміни стосуються лише підсумкової суми у чеку.