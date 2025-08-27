Фальшиві гривні та долари: як перевірити банкноти та не втратити гроші

Рівень підробок гривні та іноземної валюти зріс, але Нацбанк пояснює, як легко відрізнити справжні банкноти завдяки сучасним захисним елементам і безпечному обміну у банках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національно банку України (НБУ).

Регулятор повідомляє, що рівень підробки банкнот гривні у 2024 році зріс порівняно з останніми роками, але ситуація залишається контрольованою і не загрожує економіці.

За даними НБУ, на 1 млн справжніх банкнот припадало близько 5,1 підроблених, тоді як у 2021 році цей показник становив 7,1. Для порівняння, у країнах ЄС у 2023 році на 1 млн справжніх банкнот євро припадало близько 16 підробок.

Які банкноти підробляють найчастіше

Найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом 500 гривень (78% усіх вилучених підробок) та 200 гривень (18%). Підробки старих банкнот залишаються переважаючими, тоді як нові банкноти сучасного покоління (100, 200, 500, 1000 гривень) мають посилений захист та складають лише 5,5% від усіх вилучених підробок.

Щодо іноземної валюти, найбільше підробляли долари США - 93% усіх вилучених фальшивок, переважно номіналом 100 та 50 доларів. Євро підробляли рідше - лише 7%, з них найбільше номіналами 200, 100 та 50 євро. Для безпечного обміну валют Нацбанк радить користуватися тільки ліцензованими пунктами обміну банків та небанківських фінансових установ.

Як відрізнити справжні банкноти від підробки

Для перевірки справжності нових банкнот Нацбанк рекомендує звертати увагу на захисні елементи:

спеціальний банкнотний папір;

оптично-змінні елементи ("віконна" захисна стрічка, SPARK з ефектами руху та зміни кольору).

У разі сумнівів щодо справжності банкнот гривні чи іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків для проведення безкоштовної експертизи НБУ. Справжні гроші відшкодовуються, підроблені вилучаються, а правоохоронні органи розпочинають розслідування.

Нацбанк наголошує, що підроблені банкноти розраховані переважно на неуважність громадян та касирів, а сучасні банкноти з новими захисними елементами практично неможливо підробити.