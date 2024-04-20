В Україні почали відбір проєктів для реставрації культурних пам’яток: які напрямки в пріоритеті

За даними міністерства, у зв’язку з викликами, пов’язаними з триваючою російською агресією, впродовж 2024 року пріоритетними при розподілі коштів під час відбору проектів, в рамках програми "Велике будівництво", будуть наступні напрямки:

роботи, на яких було розпочато у попередні роки, в тому числі завершення проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту, невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт на пам’ятках культурної спадщини, розпочатих у попередні роки і які перебувають на фінальній стадії робіт (не більше 20% до завершення);