У Києві зможуть знести "Арку дружби народів". Мінкульт ухвалив важливе рішення

Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ щодо того, що колишня "Арка дружби народів" більше не є ерухомою пам'яткою історії.

Згідно з рішенням, "монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований".

Арку було встановлено у Києві у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Вона є прикладом символіки російської імперської політики.

16 травня 2022 року Київська міська рада перейменувала "Арку дружби народів" на "Арку Свободи українського народу".

"Монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - сказано у повідомленні.

Також у висновку вказано, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. Даний міф є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито "історичну бездержавність" українського народу як "уламка" "розділеного російського народу", "штучність" України як держави.

Спроби декомунізації "Арки дружби народів" у Києві

Нагадаємо, що у квітні 2022 року мер Києва Віталій Кличко заявив про демонтаж скульптури двох робітників, яка була встановлена біля "Арки дружби народів". Під час демонтажу в однієї з фігур, що символізувала росіянина, відвалилася голова

На початку квітня цього року влада столиці заявила, що не планує зносити Арку, через те, що вона є пам’яткою історії місцевого значення. Закон забороняє їх зносити, змінювати чи переносити.

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