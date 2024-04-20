RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине начали отбор проектов для реставрации культурных объектов: какие направления в приоритете

Фото: в Украине начали отбор проектов для реставрации культурных памятников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине объявили отбор проектов работ по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия. В отборе примут участие проекты, которые будут отвечать установленным законодательством требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.

По данным министерства, в связи с вызовами, связанными с продолжающейся российской агрессией, в течение 2024 года приоритетными при распределении средств при отборе проектов, в рамках программы "Большая стройка", будут следующие направления:

работы, на которых было начато в предыдущие годы, в том числе завершение проектов работ по реставрации, консервации, ремонту, безотлагательных противоаварийных и консервационных работ на памятниках культурного наследия, начатых в предыдущие годы и находящихся на финальной стадии работ (не более 20 % до завершения);

  • включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (для памятников культурного наследия);

  • по объектам, находящимся в аварийном состоянии;

  • проекты работ по установке и ремонту инженерных сетей на памятниках и их территории, учреждениях культуры (системы противопожарной защиты, водоснабжения, отопления и т.п.);

  • проекты по противоаварийным и безотлагательным консервационным работам на объектах, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии.

Напомним, на этой неделе Министерство культуры и информационной политики приняло решение о бывшей "Арке дружбы народов" . В связи с чем памятку могут снести.

Кроме того, в начале года и. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, когда начнут восстанавливать разрушенные россиянами памятники культуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины