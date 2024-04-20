В Україні почали відбір проєктів для реставрації культурних пам’яток: які напрямки в пріоритеті
В Україні оголосили відбір проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини. У відборі візьмуть участь проєкти, котрі відповідатимуть встановленим законодавством вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства культури та інформаційної політики України.
За даними міністерства, у зв’язку з викликами, пов’язаними з триваючою російською агресією, впродовж 2024 року пріоритетними при розподілі коштів під час відбору проектів, в рамках програми "Велике будівництво", будуть наступні напрямки:
роботи, на яких було розпочато у попередні роки, в тому числі завершення проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту, невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт на пам’ятках культурної спадщини, розпочатих у попередні роки і які перебувають на фінальній стадії робіт (не більше 20% до завершення);
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включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (для пам’яток культурної спадщини);
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щодо об’єктів, що перебувають в аварійному стані;
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проекти робіт з встановлення та ремонту інженерних мереж на пам’ятках та їх території, закладах культури (системи протипожежного захисту, водопостачання, опалення тощо);
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проекти з протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт на об’єктах, що постраждали внаслідок російської збройної агресії.
Нагадаємо, цього тижня Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення щодо колишньої "Арки дружби народів". У зв'язку з чим пам'ятку можуть знести.
Крім того, на початку року в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, коли почнуть відновлювати зруйновані росіянами пам’ятки культури.
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