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В Украине начали отбор проектов для реставрации культурных объектов: какие направления в приоритете

Украина, Суббота 20 апреля 2024 16:14
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В Украине начали отбор проектов для реставрации культурных объектов: какие направления в приоритете Фото: в Украине начали отбор проектов для реставрации культурных памятников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине объявили отбор проектов работ по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия. В отборе примут участие проекты, которые будут отвечать установленным законодательством требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.

По данным министерства, в связи с вызовами, связанными с продолжающейся российской агрессией, в течение 2024 года приоритетными при распределении средств при отборе проектов, в рамках программы "Большая стройка", будут следующие направления:

работы, на которых было начато в предыдущие годы, в том числе завершение проектов работ по реставрации, консервации, ремонту, безотлагательных противоаварийных и консервационных работ на памятниках культурного наследия, начатых в предыдущие годы и находящихся на финальной стадии работ (не более 20 % до завершения);

  • включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (для памятников культурного наследия);

  • по объектам, находящимся в аварийном состоянии;

  • проекты работ по установке и ремонту инженерных сетей на памятниках и их территории, учреждениях культуры (системы противопожарной защиты, водоснабжения, отопления и т.п.);

  • проекты по противоаварийным и безотлагательным консервационным работам на объектах, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии.

Напомним, на этой неделе Министерство культуры и информационной политики приняло решение о бывшей "Арке дружбы народов" . В связи с чем памятку могут снести.

Кроме того, в начале года и. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, когда начнут восстанавливать разрушенные россиянами памятники культуры.

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