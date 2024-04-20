В Украине начали отбор проектов для реставрации культурных объектов: какие направления в приоритете

В Украине объявили отбор проектов работ по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия. В отборе примут участие проекты, которые будут отвечать установленным законодательством требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.

По данным министерства, в связи с вызовами, связанными с продолжающейся российской агрессией, в течение 2024 года приоритетными при распределении средств при отборе проектов, в рамках программы "Большая стройка", будут следующие направления:

работы, на которых было начато в предыдущие годы, в том числе завершение проектов работ по реставрации, консервации, ремонту, безотлагательных противоаварийных и консервационных работ на памятниках культурного наследия, начатых в предыдущие годы и находящихся на финальной стадии работ (не более 20 % до завершения);