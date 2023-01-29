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В Україні почали видавати повістки нового зразка: що потрібно знати

Фото: в Україні почали видавати повістки нового зразка: що потрібно знати (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до прийнятих правил військового обліку в Україні почали видавати повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються кількома пунктами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Гусєва в сюжеті "Тернопіль 1".

За словами Гусєва, перша відмінність полягає в назві. Відтепер замість військових комісаріатів – територіальні центри.

По-друге, кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних, збільшилась. До паспорта, військового квитка й прописного додали ідентифікаційний номер.

Також в одному з пунктів додали згадку про законодавчу відповідальність, якщо військовозобов'язаний не з’явиться у пункт без поважної причини.

"В минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, зокрема і визначені законодавством через які людина може не прибути в територіальний центр. А зараз уже чітко деталізували, що якщо особа не з’явилася без поважних причин, то тоді вже на неї чекає відповідальність згідно вимог чинного законодавства", - пояснив Гусєв.

Водночас повістки на відправку у військові центри залишились без змін.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах.

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