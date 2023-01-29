RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать

Фото: в Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В соответствии с принятыми правилами военного учета, в Украине начали выдавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются несколькими пунктами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Гусева в сюжете "Тернопіль 1".

По словам Гусева, первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов - территориальные центры.

Во-вторых, количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных, увеличилось. К паспорту, военному билету и прописному добавили идентификационный номер.

Также в одном из пунктов добавили упоминание о законодательной ответственности, если военнообязанный не явится в пункт без уважительной причины.

"В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр. А сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", - пояснил Гусев.

В то же время повестки на отправку в военные центры остались без изменений.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, почему повестки вручают на улице и блокпостах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине