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В Україні почали ховати військовополонених, загиблих під час падіння Іл-76 у РФ

П'ятниця 25 липня 2025 20:59
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В Україні почали ховати військовополонених, загиблих під час падіння Іл-76 у РФ Архівне фото: падіння Іл-76 у РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У Львові 25 липня попрощалися з дванадцятьма українськими військовими, які перебували в російському полоні та загинули в літаку ІЛ-76 під час транспортування на обмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

Мова йде про 12 захисників, які воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади.

Імена загиблих:

  • Владислав Бобровський;
  • Назарій Ковалик;
  • Деуран Тайлаков;
  • Ярослав Соболєв;
  • Сергій Левків;
  • Богдан Дудяк;
  • Іван Федека;
  • Ярослав Криваньо;
  • Іван Охапський;
  • Олег Кузьма;
  • Назар Петриків;
  • Микола Трухан.

"Їхні тіла вдалося повернути лише зараз. Сьогодні - ми провели їх в останню путь. На рідній землі. Вдома", - пишуть у бригаді.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня 2024 року в Бєлгородській області Росії зазнав аварії літак Іл-76. Після інциденту російська сторона заявила, що нібито літак був збитий Україною. Також у Москві почали поширювати версію, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких мали обміняти.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що того дня дійсно був запланований обмін полоненими. Водночас інформацію про наявність українських військових у літаку в ГУР не підтвердили.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76.

А уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами щодо даного питання.

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