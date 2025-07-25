В Україні почали ховати військовополонених, загиблих під час падіння Іл-76 у РФ
У Львові 25 липня попрощалися з дванадцятьма українськими військовими, які перебували в російському полоні та загинули в літаку ІЛ-76 під час транспортування на обмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.
Мова йде про 12 захисників, які воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади.
Імена загиблих:
- Владислав Бобровський;
- Назарій Ковалик;
- Деуран Тайлаков;
- Ярослав Соболєв;
- Сергій Левків;
- Богдан Дудяк;
- Іван Федека;
- Ярослав Криваньо;
- Іван Охапський;
- Олег Кузьма;
- Назар Петриків;
- Микола Трухан.
"Їхні тіла вдалося повернути лише зараз. Сьогодні - ми провели їх в останню путь. На рідній землі. Вдома", - пишуть у бригаді.
Падіння російського літака Іл-76
24 січня 2024 року в Бєлгородській області Росії зазнав аварії літак Іл-76. Після інциденту російська сторона заявила, що нібито літак був збитий Україною. Також у Москві почали поширювати версію, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких мали обміняти.
Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що того дня дійсно був запланований обмін полоненими. Водночас інформацію про наявність українських військових у літаку в ГУР не підтвердили.
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76.
А уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами щодо даного питання.
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