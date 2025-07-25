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В Украине начали хоронить военнопленных, погибших при падении Ил-76 в РФ

Пятница 25 июля 2025 20:59
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В Украине начали хоронить военнопленных, погибших при падении Ил-76 в РФ Архивное фото: падение Ил-76 в РФ (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Во Львове 25 июля попрощались с двенадцатью украинскими военными, которые находились в российском плену и погибли в самолете ИЛ-76 во время транспортировки на обмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.

Речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

Имена погибших:

  • Владислав Бобровский;
  • Назарий Ковалик;
  • Деуран Тайлаков;
  • Ярослав Соболев;
  • Сергей Левкив;
  • Богдан Дудяк;
  • Иван Федека;
  • Ярослав Криваньо;
  • Иван Охапский;
  • Олег Кузьма;
  • Назар Петрикив;
  • Николай Трухан.

"Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня - мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома", - пишут в бригаде.

Падение российского самолета Ил-76

24 января 2024 года в Белгородской области России потерпел крушение самолет Ил-76. После инцидента российская сторона заявила, что якобы самолет был сбит Украиной. Также в Москве начали распространять версию, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в тот день действительно был запланирован обмен пленными. В то же время информацию о наличии украинских военных в самолете в ГУР не подтвердили.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова передать тела украинских пленных, которые якобы погибли при падении самолета Ил-76.

А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что находится во взаимодействии со всеми компетентными службами по данному вопросу.

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