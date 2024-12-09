У РФ заявили про передачу Україні тіл загиблих під час падіння Іл-76: Коордштаб відреагував

Україна дійсно отримала від Росії останки загиблих. Однак вони потребують додаткової ідентифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що передувало

У понеділок, 9 грудня, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, що могли загинути під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Москалькова заявила, що була присутня при передачі тіл.

Що кажуть у координаційному штабі

У відомстві зазначили, що під час останніх репатріаційних заходів до України з Росії були передані останки загиблих. Однак вони потребують додаткової ідентифікації.

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям", - сказано у повідомленні.

Там також зауважили, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма уповноваженими інституціями.

Реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перебуває у взаємодії з усіма компетентними службами щодо даного питання.

"Останнім часом була низка репатріаційних заходів, під час яких Україні передали останки загиблих. Нині проходить ідентифікація", - написав він.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня цього року російський літак Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ. Після цього росіяни почали заявляти, що нібито Україна збила літак. Водночас Москва почала ширити інформацію про те, на літаку були 65 полонених українських військових, їх нібито повинні були відправити на обмін.

Пізніше у ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Однак інформацію про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.