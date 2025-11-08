В Україні почали екстрено вимикати світло: перелік областей

В ніч проти 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні. Причина - черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - сказано в офіційному повідомленні ДТЕК.

Зокрема, у переліку є Київ, Київська, Дніпропетровська області.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

А ось жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Зазначається, що у випадку одночасного введення в дію графіків аварійних відключень і графіків погодинних відключень час без електропостачання може збільшитися.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 00:38 застосували аварійні відключення електроенергії.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості - не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго"

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Кіровоградська область

Пізніше стало відомо про екстренні вимкнення електроенергії в Кіровоградській області.

За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 01:12 застосували аварійні відключення електроенергії.

Українцям радять регулярно перевіряти сторінки своїх обленерго, де оновлюється актуальна інформація про графіки відключень та перебіг відновлення електропостачання.