В Україні почали екстрено вимикати світло: перелік областей

В Україні почали екстрено вимикати світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та регіональні обленерго.
В ніч проти 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні. Причина - черговий масований російський удар по енергетиці країни.
Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.
"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - сказано в офіційному повідомленні ДТЕК.
Зокрема, у переліку є Київ, Київська, Дніпропетровська області.
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
А ось жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Зазначається, що у випадку одночасного введення в дію графіків аварійних відключень і графіків погодинних відключень час без електропостачання може збільшитися.
За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 00:38 застосували аварійні відключення електроенергії.
"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості - не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго"
Дивитися графік можна на сайті обленерго.
Пізніше стало відомо про екстренні вимкнення електроенергії в Кіровоградській області.
За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 01:12 застосували аварійні відключення електроенергії.
Українцям радять регулярно перевіряти сторінки своїх обленерго, де оновлюється актуальна інформація про графіки відключень та перебіг відновлення електропостачання.