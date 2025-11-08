UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні почали екстрено вимикати світло: перелік областей

Ілюстративне фото: відключення світла (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Україні почали екстрено вимикати світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та регіональні обленерго.

В ніч проти 8 листопада "Укренерго" дало вказівку про запровадження аварійних графіків відключення світла в Україні. Причина - черговий масований російський удар по енергетиці країни.

Через це графіки планових відключень наразі не діють, а електропостачання може перериватися у будь-який момент.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії", - сказано в офіційному повідомленні ДТЕК.

Зокрема, у переліку є Київ, Київська, Дніпропетровська області.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

А ось жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Зазначається, що у випадку одночасного введення в дію графіків аварійних відключень і графіків погодинних відключень час без електропостачання може збільшитися.

Черкаська область 

За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 00:38 застосували аварійні відключення електроенергії.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості - не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго"

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Кіровоградська область

Пізніше стало відомо про екстренні вимкнення електроенергії в Кіровоградській області.

За командою НЕК "Укренерго" 8 листопада із 01:12 застосували аварійні відключення електроенергії.

Українцям радять регулярно перевіряти сторінки своїх обленерго, де оновлюється актуальна інформація про графіки відключень та перебіг відновлення електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світлаВідключеня світлаЕнергетики