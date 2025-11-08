RU

В Украине начали экстренно выключать свет: перечень областей

Иллюстративное фото: отключение света (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Украине начали экстренно выключать свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и региональные облэнерго.

В ночь на 8 ноября "Укрэнерго" дало указание о введении аварийных графиков отключения света в Украине. Причина - очередной массированный российский удар по энергетике страны.

Поэтому графики плановых отключений пока не действуют, а электроснабжение может прерываться в любой момент.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - сказано в официальном сообщении ДТЭК.

В частности, в перечне есть Киев, Киевская, Днепропетровская области.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

А вот жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Отмечается, что в случае одновременного введения в действие графиков аварийных отключений и графиков почасовых отключений время без электроснабжения может увеличиться.

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 8 ноября с 00:38 применили аварийные отключения электроэнергии.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", - отметили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго"

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Кировоградская область

Позже стало известно об экстренных отключениях электроэнергии в Кировоградской области.

По команде НЭК "Укрэнерго" 8 ноября с 01:12 применили аварийные отключения электроэнергии.

Украинцам советуют регулярно проверять страницы своих облэнерго, где обновляется актуальная информация о графиках отключений и ходе восстановления электроснабжения.

 

