В Україні почали блокувати спам-дзвінки: як поскаржитися на порушників

Vodafone, Kyivstar і Lifecell почали блокувати спам-дзвінки. Українці тепер можуть самостійно повідомляти про порушників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, з 2 жовтня в Україні набули чинності нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати номери, з яких здійснюють спам-дзвінки. Уже за перші дні дії постанови уряду заблоковано тисячі таких номерів.
Спам-дзвінки - це рекламні виклики без згоди користувача, коли компанії телефонують, щоб просувати свої товари або послуги.
Тепер кожен українець може допомогти у боротьбі з цим явищем і повідомити про спам безпосередньо своєму оператору, повідомив чиновник.
Мобільні оператори вже запустили сервіси для скарг на спам:
Також українці можуть залишити скаргу на урядову гарячу лінію 1545 або подати звернення онлайн на сайті НКЕК.
Мінцифри закликає користувачів активно повідомляти про спам, щоб допомогти операторам ефективніше блокувати порушників.
Нагадаємо, телефонні оператори в Україні отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами. Це передбачено постановою уряду від 25 червня 2025 р. № 761 про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.
Також операторів мобільного зв’язку зобов'язали забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання.