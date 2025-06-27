В Україні блокуватимуть спам та телефонні дзвінки шахраїв: як це працюватиме

Телефонні оператори в Україні отримали інструменти для боротьби зі спам-викликами. Згодом вони блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Про це заявив перший міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

За його словами, це передбачено постановою уряду від 25 червня 2025 р. № 761 про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

"Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання", - сказав він.

Як блокуватимуть спам

Федоров заявив, що бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні - виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично.

"Уже скоро оператор зможе блокувати номер за зверненням користувача в разі спам-дзвінка", - пояснив міністр.

Федоров повідомив, що також змінюються інші правила: