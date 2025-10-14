В Украине начали блокировать спам-звонки: как пожаловаться на нарушителей

Vodafone, Kyivstar и Lifecell начали блокировать спам-звонки. Украинцы теперь могут самостоятельно сообщать о нарушителях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
По его словам, со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила, которые позволяют мобильным операторам блокировать номера, с которых идут спам-звонки. Уже за первые дни действия постановления правительства заблокированы тысячи таких номеров.
Спам-звонки - это рекламные вызовы без согласия пользователя, когда компании звонят, чтобы продвигать свои товары или услуги.
Теперь каждый украинец может помочь в борьбе с этим явлением и сообщить о спаме непосредственно своему оператору, сообщил чиновник.
Мобильные операторы уже запустили сервисы для жалоб на спам:
Также украинцы могут оставить жалобу на правительственную горячую линию 1545 или подать обращение онлайн на сайте НКЭК.
Минцифры призывает пользователей активно сообщать о спаме, чтобы помочь операторам эффективнее блокировать нарушителей.
Напомним, телефонные операторы в Украине получили инструменты для борьбы со спам-вызовами. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 июня 2025 г. № 761 об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.
Также операторов мобильной связи обязали обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения.