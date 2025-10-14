В Украине начали блокировать спам-звонки: как пожаловаться на нарушителей

По его словам, со 2 октября в Украине вступили в силу новые правила, которые позволяют мобильным операторам блокировать номера, с которых идут спам-звонки. Уже за первые дни действия постановления правительства заблокированы тысячи таких номеров.

Как это работает

Спам-звонки - это рекламные вызовы без согласия пользователя, когда компании звонят, чтобы продвигать свои товары или услуги.

Теперь каждый украинец может помочь в борьбе с этим явлением и сообщить о спаме непосредственно своему оператору, сообщил чиновник.

Куда обращаться

Мобильные операторы уже запустили сервисы для жалоб на спам:

Vodafone: через приложение My Vodafone или по номерам 111, 0 800 400 111 (в Украине) и +38 050 400 111 (в роуминге);

через приложение My Vodafone или по номерам 111, 0 800 400 111 (в Украине) и +38 050 400 111 (в роуминге); Kyivstar: через Мой Kyivstar или по номерам 466, 0 800 300 466 (в Украине) и 105466#(в роуминге);

через Мой Kyivstar или по номерам 466, 0 800 300 466 (в Украине) и 105466#(в роуминге); Lifecell: через Мой Lifecell или по номерам 5433, 0 800 20 5433 (в Украине) и +38 063 5433 111 (в роуминге).

Дополнительные способы

Также украинцы могут оставить жалобу на правительственную горячую линию 1545 или подать обращение онлайн на сайте НКЭК .

Минцифры призывает пользователей активно сообщать о спаме, чтобы помочь операторам эффективнее блокировать нарушителей.