В Украине опасаются, что Трамп прекратит помощь из-за "срыва переговоров", - WSJ
Украинские власти обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может уже во второй раз прекратить военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Неназванные украинские чиновники выразили в комментарии изданию свою обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров о завершении войны с Россией. В этом случае, по их мнению, американский лидер может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.
Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней, а Россия - нет.
К слову, Трамп уже приостанавливал военную помощь Украине в марте. Это произошло после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Резкое заявление Трампа
Напомним, сегодня, 23 апреля, президент США Дональд Трамп у себя в Truth Social резко раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым российским.
Американский лидер считает, что такое заявление якобы вредит мирным переговором и даже не является предметом для обсуждения.
Трамп подчеркнул, что никто не требует от украинского лидера признавать Крым российским.
По его словам, Зеленский может добиться мира сейчас, или "воевать еще три года и потерять страну".
Такое заявление президента США произошло после того, как госсекретарь США Марко Рубио не захотел участвовать в переговорах с Украиной, Францией и Британией в Лондоне. Согласно слухам в СМИ, причина этому - отказ Зеленского признать аннексию Крыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.