В Украине опасаются, что Трамп прекратит помощь из-за "срыва переговоров", - WSJ

Украинские власти обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может уже во второй раз прекратить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Неназванные украинские чиновники выразили в комментарии изданию свою обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров о завершении войны с Россией. В этом случае, по их мнению, американский лидер может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине. Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней, а Россия - нет. К слову, Трамп уже приостанавливал военную помощь Украине в марте. Это произошло после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.