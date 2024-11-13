В Україні по-новому нараховуватимуть виплати родичам зниклих безвісти військових: деталі

Кабінет міністрів змінив порядок виплат одноразової грошової допомоги для родин військових, які були оголошені померлими після зникнення безвісти. Тепер сім’ї таких військовослужбовців зможуть отримати допомогу протягом трьох років із моменту набрання чинності судового рішення про визнання смерті.

Раніше трирічний термін на подання документів для отримання допомоги рахувався з дати смерті, вказаної у свідоцтві, що ускладнювало отримання виплат через затримки у судових рішеннях. Нова процедура дає змогу уникнути втрати права на допомогу та забезпечити належні соціальні гарантії для близьких загиблих захисників.

Крім того, уряд передбачив позачергові виплати одноразової допомоги для осіб з інвалідністю І групи, які потребують термінового лікування. Зміни внесені до постанов Кабміну № 975 від 25 грудня 2013 року "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та № 168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".