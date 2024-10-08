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Військові зможуть самі визначати, хто з членів сім’ї отримуватиме за них виплати: деталі

Україна, Вівторок 08 жовтня 2024 15:41
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Військові зможуть самі визначати, хто з членів сім’ї отримуватиме за них виплати: деталі Фото: військові зможуть самі визначати, хто з членів сім’ї отримуватиме за них виплати (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Віднині українські військові можуть самостійно визначити членів сімʼї, які будуть отримувати виплати у разі їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №11407.

"Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11407, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами", - повідомив Гончаренко.

За його словами, за законопроєкт проголосував 301 депутат.

Документ передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

У разі відсутності особистого розпорядження грошове забезпечення виплачується дружині/чоловіку, батькам військового рівними частками, що у загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань.

Також грошове забезпечення може виплачуватися рідним братам/сестрам.

У разі загибелі військового або оголошення його судом померлим належні військовослужбовцю та не виплачені йому суми грошового забезпечення включаються до складу спадщини.

Водночас норми закону не будуть поширюватися на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів затвердив новий порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". При цьому сума виплат не змінюється.

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