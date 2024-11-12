Більше виплат та півтора року реабілітації. Кабмін змінює правила для осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів схвалив два законопроекти, які регламентують соціальні послуги та страхові виплати для осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи", - сказав Шмигаль.

За його словами, Кабмін схвалив два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати.

"Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу", - розповів прем'єр.

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

Шмигаль зазначив, що таким чином система стане більш справедливою. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.

"Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, її суть зводиться до трьох ключових цілей:

відновити здоров’я людини;

дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину;

забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує.

"Крім власне людського виміру, це матиме й соціально-економічний ефект: більша економічна активність, збалансований ринок праці, соціальна стабільність", - зазначив глава уряду.