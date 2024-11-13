В Украине будут по-новому начислять выплаты родственникам пропавших без вести военных: детали

Кабинет министров изменил порядок выплат единовременного пособия для семей военных, которые были объявлены умершими после пропажи без вести. Теперь семьи таких военнослужащих смогут получить помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения о признании смерти.

Ранее трехлетний срок подачи документов для получения помощи считался с даты смерти, указанной в свидетельстве, что затрудняло получение выплат из-за задержек в судебных решениях. Новая процедура позволяет избежать потери права на помощь и обеспечить надлежащие социальные гарантии для близких погибших защитников.

Кроме того, правительство предусмотрело внеочередные выплаты единовременного пособия для лиц с инвалидностью I группы, нуждающихся в срочном лечении. Изменения внесены в постановления Кабмина № 975 от 25 декабря 2013 года "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве" и № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям в условиях военного положения".