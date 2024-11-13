В Украине будут по-новому начислять выплаты родственникам пропавших без вести военных: детали

В Украине изменили правила начисления единовременной денежной помощи родственникам пропавших без вести военных, впоследствии объявленных умершими. Семья в течение трех лет сможет получить помощь.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кабинет министров изменил порядок выплат единовременного пособия для семей военных, которые были объявлены умершими после пропажи без вести. Теперь семьи таких военнослужащих смогут получить помощь в течение трех лет с момента вступления в силу судебного решения о признании смерти.
Ранее трехлетний срок подачи документов для получения помощи считался с даты смерти, указанной в свидетельстве, что затрудняло получение выплат из-за задержек в судебных решениях. Новая процедура позволяет избежать потери права на помощь и обеспечить надлежащие социальные гарантии для близких погибших защитников.
Кроме того, правительство предусмотрело внеочередные выплаты единовременного пособия для лиц с инвалидностью I группы, нуждающихся в срочном лечении. Изменения внесены в постановления Кабмина № 975 от 25 декабря 2013 года "Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве" и № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям в условиях военного положения".
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин одобрил два законопроекта, регулирующих социальные услуги и страховые выплаты для лиц с инвалидностью. Новые законопроекты предусматривают увеличение страховых выплат для лиц с полной потерей трудоспособности и компенсацию частичной потери дохода. Кроме того, продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации увеличивается до 1,5 лет с защитой от освобождения на весь этот период.
Также мы писали, что теперь украинские военные могут самостоятельно определять, кто из членов их семей будет получать выплаты в случае их пропажи без вести или попадания в плен. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №11407.
Согласно новому закону, военный может назначить родственников для получения выплат. При отсутствии такого распоряжения средства будут распределяться между женой/супругом и родителями поровну, но не превышать 50% денежного довольствия.
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