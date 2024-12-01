В Украине будут по-новому курсировать поезда: какие изменения вводит "Укрзализныця" в декабре
Начиная с декабря 2024 года, "Укрзализныця" запускает новые маршруты между городами нашей страны, а также за границу. Кроме того, некоторые поезда начнут курсировать по новому расписанию, а доехать до места назначения можно будет скорей.
Как изменится расписание движения поездов в декабре, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци".
Новые внутренние маршруты
Уже открыта продажа билетов на новые рейсы, разработанные на 2025 год. С 27 ноября открылась продажа на поезда, которые начнут курсировать с 16 декабря:
- №33/34 Кривой Рог – Ясиня
- №61/62 Днепр – Рахов
- №83/84 Киев – Солотвино, который будет курсировать через день
- №125/126-129/130 Полтава, Кременчуг – Ужгород (через день)
- №145/146 Харьков – Черновцы (через день)
- №165/166 Харьков – Черкассы (через день)
- №823/824 Харьков – Днепр
Улучшенные маршруты
В "Укрзализныце" отмечают, что кроме назначения новых маршрутов развивают и улучшают уже существующие. Начиная с декабря этого года некоторые поезда начнут курсировать ночью, что позволит пассажирам комфортнее планировать время в путешествиях. Также сократили время в пути для некоторых поездов. В частности, изменения касаются следующих поездов:
- №39/40 Запорожье – Солотвино теперь будет отправляться в 16:17 вместо 7:12, что позволит пассажирам проводить больше времени в дороге ночью
- №85/86 Запорожье – Львов продлен до Рахова, что открывает доступ к рекреационным зонам Карпат
- №105/106 - 205/206 Одесса – Киев в пиковые периоды может быть продлен до Харькова
- №113/114 Львов – Харьков – будет курсировать ежедневно, а в пиковые периоды будет продлен до Ивано-Франковска
- №133/134 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно
"Укрзализныця" также сообщает, что произвели ремонт инфраструктуры, что позволит сократить время в пути некоторых поездов. Среди них:
- №13/14 Киев – Солотвино ускорен на 1 час. 9 мин
- №55/56 Киев – Рахов ускорен на 57 мин. из Киева в Рахов
- №45/46 Ужгород – Харьков ускорен на 51 мин. из Ужгорода в Харьков
- №39/40 Запорожье – Солотвино ускорен на 45 мин. из Запорожья в Солотвино, на 42 мин. из Солотвино в Запорожье
- №3/4 Запорожье – Ужгород ускорен на 41 мин. из Ужгорода в Запорожье
Международное сообщение
Начиная с 15 декабря, начинают курсировать новые международные маршруты.
Поезд из Львова в Кишинев. С 15 декабря между Львовом и Кишиневом будут курсировать беспересадочные купейные вагоны.
Расписание движения:
- отправление из Львова – в 15:00 через день, прибытие в Кишинев – в 11:30
- в обратном направлении из Кишинева – в 17:34, прибытие во Львов – в 15:40
Укрзализныця совместно со словацкими железнодорожниками с 15 декабря запускает пересадочный маршрут из Киева в Братиславу.
Маршрут соединит Киев, Львов и Мукачево с крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава и Попрад.
Из Киева рейс отправляется в 19:57, а в Братиславу прибывает в 19:33 на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется из Братиславы в 11:27 и прибывает в Киев в 10:01.
Начиная с 15 декабря "Укрзалізниця" также запускает новый международный поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт. Он станет 20-м международным маршрутом компании.
Поезд будет курсировать каждый день. В состав войдут спальные вагоны классов купе (4 места) и люкс (2 места). Отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00 на следующий день. В обратном направлении поезд отправится в 22:40, прибывая в Киев в 19:11. Расписание предусматривает удобные пересадки на рейсы в Вену, Зальцбург, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.
С 2025 года путешествие из Киева в Вену через станцию Чоп станет на три часа быстрее и будет на 70% больше мест благодаря дополнительному вагону.
Ночной поезд №27/28 Киев – Чоп будет обеспечивать пересадку на дневные маршруты:
- Чоп – Будапешт – Вена
- Чоп – Кошице – Братислава
Продажа билетов доступна в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запустила продажу билетов на Киевскую детскую железную дорогу через чат-боты в Viber и Telegram. Билеты можно приобрести за 20 дней до поездки, включая рейсы "Столичного" экспресса. Также доступна функция покупки групповых билетов до 20 человек, что облегчает организацию экскурсий, праздников или семейных поездок.
Также мы писали, что во время путешествий в поездах "Укрзализныци" пассажиры могут воспользоваться как основными бесплатными услугами, так и дополнительными за отдельную плату. К основным услугам относятся пользование постельным бельем, покупка напитков, печатной продукции, использование СВЧ-печи или холодильника. В скоростных поездах Интерсити бесплатно доступны кипяченая вода, клининговые услуги, средства гигиены и аптечка.
Подробный перечень услуг и их стоимость можно узнать у проводника или начальника поезда.
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